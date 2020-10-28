Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает сайт Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
"С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока", – заявили в Кремле.
Путин в разговоре заявил, что Россия поддерживает контакт как с руководством Азербайджана, так и с главой Армении. Президент РФ отметил предпринимаемые шаги для достижения скорейшего перемирия в регионе.
В сообщении пресс-службы Кремля подчеркивается, что Путин и Эрдоган договорились "осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции".
Кроме того, главы двух стран в ходе разговора затронули тему обстановки в Ливии.
"Затрагивалась и ливийская проблематика, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров", – сообщает пресс-служба.
Предыдущий телефонный разговор между главами России и Турции состоялся 17 октября. С обеих сторон тогда была подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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