Эрдоган предложил РФ вместе разрешить проблему Карабаха

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину вместе решить проблему Нагорного Карабаха.

"Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", – заявил Эрдоган во время выступления в парламенте, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин в разговоре заявил, что РФ поддерживает контакт как с руководством Азербайджана, так и с главой Армении. Отмечалось, что лидеры стран договорились осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции.

Предыдущий телефонный разговор между главами России и Турции состоялся 17 октября. С обеих сторон тогда была подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия в Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.