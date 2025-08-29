Пашинян заявил, что Армения не может быть в ЕАЭС и Евросоюзе одновременно

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что республика не может одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном выходе страны из ЕАЭС на фоне сближения с ЕС.

"Мы понимаем, что одновременное членство <...> невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение", – цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он подчеркнул, что данный выбор будет зависеть от мнения армянского народа, ситуаций переговорных процессов, а также анализа всех возможностей и альтернатив.

Ранее Пашинян заявил, что Армения скорее выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозит свое членство. Республика заморозила активность в ней в 2024 году. По словам Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета страны.

В МИД Армении также сообщили, что республика намерена войти в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ведомство уточнило, что государство разделяет ключевые принципы организации, в частности территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ.