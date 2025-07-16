Пашинян назвал более вероятным исходом выход Армении из ОДКБ

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Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое членство в организации. Об этом премьер-министр государства Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, передает РИА Новости.

Республика заморозила активность в ОДКБ в 2024 году. По словам Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета Армении. В марте 2025-го Ереван отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

Также замглавы армянского МИД Ваан Костанян обращал внимание, что Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Он уточнял, что окончательное решение по ОДКБ будет принято, если его члены, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.