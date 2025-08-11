Путин и премьер Армении Пашинян обсудили двустороннюю повестку по телефону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня в телефонном разговоре, сообщила пресс-служба Кремля.

Звонок произошел по инициативе армянской стороны. Пашинян рассказал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая произошла 8 августа в Вашингтоне.

Путин отметил важность шагов, которые способствуют обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать в русле трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.

Президент России также рассказал об основных итогах встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с Трампом на Аляске.

Кроме того, были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудил с ним российско-американские контакты, в том числе беседу с Уиткоффом и предстоящую встречу с Трампом.

Рахмон поддержал усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Стороны также обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан.

