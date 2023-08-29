В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча Михаила Швыдкого с москвичами

Фото: Агенство "Москва"/Пелагия Тихонова

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча с заместителем председателя Общественной палаты Москвы, специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Он отметил, что на данный момент столица движется в правильном направлении. Говоря о культуре и социальной жизни, по его мнению, таких городов, как Москва, очень мало или вообще нет. Помимо этого, Швыдкой отметил комплекс проблем, который город успешно решил.

Также он заявил, что у москвичей "есть хороший шанс на замечательное будущее". Он признался, что его радуют те изменения, которые произошли в столице за последние 12 лет под руководством Сергея Собянина.

"Приезжают разные люди и удивляются вещам, которым мы перестали удивляться. Прежде всего они удивляются "Моим документам". Такого нет ни в одном городе мира", – сказал он.

Москва – это комфортный для жизни город, продолжил Швыдкой, он большой, но в нем не чувствуешь себя ущемленным. Прогулка по городу доставляет удовольствие, на улицах чисто.

По его словам, в столице находится большое число культурных учреждений, часто проводятся городские праздники и умение их устраивать колоссальное. Еще одним качеством Москвы он назвал парки, которые стали пространством для самых разных занятий.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования