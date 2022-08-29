Депутат Чепа заявил, что запрет выдачи виз россиянам не будет единогласно поддержан в ЕС

Фото: depositphotos/Mind-Map

В Госдуме заявили, что Евросоюз не придет к единогласному решению по вопросу о запрете выдачи виз россиянам. Об этом пишет RT.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Потому что особо активные страны – это, как всегда, наиболее ярые русофобские страны Прибалтики, поддерживаемые поляками. Но в эти страны едет не так много туристов. А те страны, куда ездят наши туристы, очень заинтересованы в продолжении бизнеса. Поэтому поддержка этих стран, выступающих против российских граждан, будет минимальной", – объяснил он.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.