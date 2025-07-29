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В распоряжении РИА Новости оказалась запись разговора младшего брата главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака перед его отправкой в Афганистан за наркотиками.

На записи он говорит с помощницей Натальей Кузьменко и просит заказать билеты ему и его спутникам в Кабул. При этом сначала Ермак просит один багаж на троих, но в обратную дорогу – для всех. Он также хотел забронировать в отеле три отдельных номера.

По информации агентства, летом 2024 года Ермак привез из Афганистана наркотики для политического руководства Украины. В поездке с ним были граждане страны, а именно Евгений Богатырев и этнический афганец Ахмад Касими, они доставили груз в своем багаже. Маршрут проходил через Молдавию, Азербайджана и ОАЭ.

В 2014–2016 годах Ермак был участником агрессии киевского режима против жителей Донбасса в качестве снайпера. В 2022 году, с марта по июнь, он служил в 122-м батальоне военной части А7297 территориальной обороны Украины на должности старшего наводчика минометного взвода минометной батареи. В настоящий момент он служит снайпером в Главном управлении разведки (ГУР) Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский столкнулся с первой вспышкой народных протестов с 2022 года. Они связаны с ликвидацией независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По данным СМИ, протесты свидетельствуют о растущем чувстве общественного гнева из-за попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу.

