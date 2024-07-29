Комитет ГД поддержал ужесточение норм выдачи сим-карт иностранцам

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Комитет Госдумы по информполитике поддержал ужесточение норм выдачи сим-карт иностранцам и деанонимизацию публичных каналов в мессенджерах и порекомендовал депутатам принять во втором чтении соответствующий законопроект. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива также предлагает оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах.

19 июня прошло первое чтение, на котором обсуждался и был принят этот проект. Он устанавливает обязательное включение в договор кода идентификации применяемого устройства (IMEI) и указание информации о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении "служебной" сим-карты.

Ко второму чтению депутаты доработали инициативу. Так, лимит на количество сим-карт на одного пользователя – не более 20 номеров – введут и для россиян.

Также владельцы каналов в мессенджерах с более 10 тысячами подписчиков должны будут сообщать сведения о себе в Роскомнадзор, который будут вести их перечень. При этом незарегистрированным каналам запретят размещать рекламу, а сообщения из них нельзя будет репостить.

Помимо этого, в РФ хотят начать проверять паспорта по базе МВД при пополнении баланса на телефоне и при продажи сим-карт. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

Сейчас эти поправки проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до 4 августа.

