"Коммерсант": операторы связи в России предложили ограничить продажу сим-карт

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Россиянам предложено ограничить количество сим-карт, которые можно купить на одни паспортные данные, до 20 штук. Операторы связи при этом отмечают, что в последние годы число сим-карт растет за счет умных устройств. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя отрасли.

Требование планируют добавить к инициативе об ограничении оборота сим-карт для иностранцев.

Как добавили в Минцифры РФ, механизм и архитектура этой инициативы в настоящее время обсуждаются, но "речи о переидентификации абонентов среди граждан России не идет".

По мнению представителей рынка, наиболее удобным вариантом верификации абонентов было бы использование "Госуслуг". У кого пока нет личного кабинета, могли бы использовать доверенный канал для идентификации, к примеру МФЦ.

"Число сим-карт, используемых в смартфонах в последние годы, меняется мало. Но растет количество и разнообразие устройств, подключаемых к сетям сотовой связи: планшеты, камеры наблюдения, устройства управления, например, тепловыми котлами. Если считать число сим-карт "на человека", этот показатель год от года растет", – пояснил аналитик Алексей Бойко.

По его словам, подобные ограничения в количестве карт могут создавать неудобства для некоторых категорий граждан.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи сим-карт иностранным гражданам. Также будет обязательным включение в договор кода идентификации применяемого устройства (IMEI) и указание информации о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении "служебной" сим-карты.

По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, если законопроект примут, то возможность контроля за номерами появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года.