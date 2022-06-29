Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями спецоперации – МИД РФ

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Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов в ходе спецоперации, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он отметил, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз РФ, исходящих с ее территории.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти используют мирное население как живой щит. По его словам украинские власти целенаправленно складирует вооружения в центре городов, подвергая опасности население, а Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговый центр в украинском городе Кременчуг загорелся из-за детонирования боеприпасов, которые находились рядом на складе. По его словам, Вооруженные силы РФ бомбили ангар с европейским и американским оружием.
До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия сбила четыре единицы украинской авиатехники в Николаевской области
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