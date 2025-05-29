Глава МИД Турции Фидан: долгосрочное прекращение огня на Украине реалистично

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал возможным достижение долгосрочного прекращения огня на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью министра газете Milliyet.

Фидан, сравнивая позиции РФ и Украины, считает данное предложение более реалистичным из всех возможных вариантов. Однако, по его словам, стороны должны научиться управлять долгосрочным прекращением огня. В связи с этим он указал на необходимость комплексных усилий.

Глава турецкого МИД напомнил, что на этой неделе он может посетить и Россию, и Украину. Он добавил, что Анкара продолжит "челночную дипломатию" и приложит усилия для достижения мира на Украине.

Фидан посетил РФ 26–27 мая. Во время своего рабочего визита он встретился с Владимиром Путиным. Их беседу о переговорах по урегулированию украинского конфликта он охарактеризовал как очень теплую и полезную.

По словам министра, он рассказал российскому лидеру о позиции турецких властей, которая была сформирована после переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Фидан выразил надежду, что разговор с Путиным повлияет на продуктивность его визита в Киев, который состоится 29–30 мая.

Также глава МИД Турции провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили инициативы по достижению мира на Украине, а также обменялись позициями по поводу ситуации вокруг украинского кризиса.

