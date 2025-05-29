Глава МИД Турции Фидан назвал очень теплой и полезной встречу с Путиным

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Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал очень теплой и полезной встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью министра газете Milliyet.

По его словам, они обсуждали переговоры по урегулированию украинского конфликта. Фидан также рассказал Путину позицию турецких властей, которая была сформирована по итогам встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Глава МИД Турции заявил, что президент РФ дал свой комментарии по этому поводу.

Министр выразил надежду, что беседа с Путиным повлияет на продуктивность его визита в Киев, который запланирован на 29–30 мая. Фидан также отметил важность "искреннего обсуждения" ситуации на Украине в процессе урегулирования конфликта.

Глава МИД Турции прилетел в Россию 26–27 мая. В рамках рабочего визита он встретился с Путиным, а также провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В беседе со своим российским коллегой Фидан обсудил инициативы по урегулированию конфликта на Украине, а также министры обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении своего видения возможного будущего прекращения огня.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Лавров заявил, что во время встречи российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова будет представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса, а также дать необходимые пояснения.

