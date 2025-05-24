Глава МИД Турции Фидан посетит Россию с рабочим визитом

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.

"В ходе визита, как ожидается, Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", – рассказали в министерстве иностранных дел Турции.

Также в ходе своего визита Фидан встретится с помощником президента России Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым.

Отмечается, что на предстоящих переговорах стороны будут обсуждать отношения РФ и Турции, в том числе в сфере торговли, энергетики и туризма. Также глава МИД Турции планирует подтвердить готовность Анкары выполнить роль посредника между РФ и Украиной в ходе переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры Фидана и Мединского. Встреча прошла в президентском офисе Долмабахче. Мединский сообщал, что российская делегация провела плодотворную встречу с главой МИД Турции. По его словам, в ходе встречи удалось подробно объяснить позицию России по ситуации на Украине.