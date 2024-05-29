Спикер парламента Грузии заявил, что подпишет закон об иноагентах вместо президента

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам подпишет закон об иноагентах вместо президента Саломы Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, парламент Грузии принял вышеуказанный закон еще во вторник, 28 мая, и сразу направил его в администрацию президента, однако Зурабишвили до сих пор его не подписала.

"Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я", – сказал Папуашвили.

В середине мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Позже президент страны наложила вето на инициативу, заявив, что данный закон "по своей сути и духу является российским".

28 мая парламентарии большинством голосов преодолели вето президента на закон об иноагентах. Папуашвили уточнял, что 84 человека поддержали решение, а четыре выступили против. На это действие негативно отреагировали в Евросоюзе, заявив, что принятая инициатива противоречит основным ценностям и негативно повлияет на путь Грузии к ЕС. Кроме того, члены ЕС заявили, что планируют рассматривать все варианты ответных мер.