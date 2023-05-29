Зеленский заявил об одной из самых крупных атак дронов на Украину в ночь на 28 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на воскресенье, 28 мая, Украина подверглась одной из самых крупных атак беспилотников. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, всего по территории Украины было выпущено одновременно 54 беспилотника.

Ранее с аналогичным заявлением выступил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что воздушная тревога в Киеве длилась в течение пять часов. В результате падения обломков были зафиксированы разрушения в разных районах.

В ночь на 28 мая воздушная тревога прозвучала почти во всех украинских регионах. Позже в СМИ появилась информация о взрывах в Киеве и нескольких областях государства.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе города был разрушен склад в результате пожара после произошедшей в Киеве серии взрывов. Разрушение строительных конструкций произошло на общей площади в тысячу квадратных метров.