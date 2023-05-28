В Киеве сообщили о самой массированной атаке дронами с начала СВО

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В ночь на 28 мая украинская столица подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. Об этом начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал в телеграм-канале КГВА.

Он отметил, что воздушная тревога в Киеве длилась в течение пять часов. По словам Попко, в городе работали системы противовоздушной обороны. В результате падения обломков были зафиксированы разрушения в разных районах.

Попко добавил, что там погиб один человек, еще один получил травмы.

В ночь на 28 мая воздушная тревога прозвучала почти во всех украинских регионах. Позже в СМИ появилась информация о взрывах в Киеве и нескольких областях государства.

В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе города был разрушен склад в результате пожара после произошедшей в Киеве серии взрывов. Разрушение строительных конструкций фиксируется на общей площади в тысячу квадратных метров.