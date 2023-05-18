Кличко заявил о нескольких взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева

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В Дарницком и Днепровском районах Киева звучат взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, в Дарницком районе зафиксировано падение обломков.

В городской администрации сообщили, что в городе работают украинские силы ПВО. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Рано утром СМИ писали, что массированный комбинированный удар наносится по целям на Украине. Российские военкоры сообщают, что "Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей". Кроме того, по их данным, ВС РФ запустили шары с уголковыми отражателями для того, чтобы "перегрузить" систему ПВО Украины.

Согласно данным украинских СМИ, взрывы слышны в Полтавской, Винницкой и Харьковской областях Украины. Кроме того, взрывы звучат в Харькове и Киеве.