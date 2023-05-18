По объектам на Украине наносится массированный комбинированный удар – СМИ

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Массированный комбинированный удар наносится по целям на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской весны".

"Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям", – указано в публикации.

Военкоры сообщают, что "Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей". Кроме того, по их данным, ВС РФ запустили шары с уголковыми отражателями для того, чтобы "перегрузить" систему ПВО Украины.

Согласно данным украинских СМИ, взрывы слышны в Полтавской, Винницкой и Харьковской областях Украины. Кроме того, взрывы звучат в Харькове и Киеве.

Ранее также сообщалось о серии мощных взрывов в Одессе, которые продолжались более 20 минут.

Воздушную тревогу на Украине объявили еще вечером в среду, 17 мая. Тогда сирены прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях страны.