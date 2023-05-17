Серия мощных взрывов прозвучала в Одессе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичная Одесса"

В Одессе слышны серии взрывов, которые длятся уже более 20 минут. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

До этого в среду, 17 мая, в Одесской, Николаевской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. На данный момент, воздушная тревога звучит и в Киеве, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины в ночь на 16 мая. Сообщалось о взрывах в Киеве и работе ПВО в столице страны.

В Минобороны России впоследствии сообщили, что гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" поразил и уничтожил пять пусковых установок Patriot и радиолокационную станцию комплекса в украинской столице. В ведомстве подчеркнули, что поражение и полное уничтожение этих целей подтверждено достоверными данными.