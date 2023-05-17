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17 мая, 22:20

Политика

Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В среду 17 мая тревогу объявляли в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, но позже ее отменили.

Отмечается, что тревога была объявлена в 21:51. Также соответствующее оповещение звучало в части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в ночь на 16 мая. Сообщалось о взрывах в Киеве и работе ПВО в столице страны.

После этого в Минобороны РФ заявляли, что в Киеве, при помощи ракеты "Кинжал", был ликвидирован американский ЗРК Patriot. ВС РФ атаковали высокоточным оружием по участкам базирования живой силы Вооруженных сил Украины и ударили по складам с боеприпасами и вооружением.

Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе города Хмельницкий

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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