Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины

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Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В среду 17 мая тревогу объявляли в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, но позже ее отменили.

Отмечается, что тревога была объявлена в 21:51. Также соответствующее оповещение звучало в части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в ночь на 16 мая. Сообщалось о взрывах в Киеве и работе ПВО в столице страны.

После этого в Минобороны РФ заявляли, что в Киеве, при помощи ракеты "Кинжал", был ликвидирован американский ЗРК Patriot. ВС РФ атаковали высокоточным оружием по участкам базирования живой силы Вооруженных сил Украины и ударили по складам с боеприпасами и вооружением.

