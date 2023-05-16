Фото: depositphotos/billperry

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и работе ПВО. Кроме того, взрывы также слышны в Черниговской области Украины.

До этого стало известно, что в районе города Хмельницкий был уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, были поражены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили высокоточным оружием пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области. Удары также были нанесены по хранилищам с боеприпасами и западной техникой.

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в Днепропетровской области