Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины

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Почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, не затронутыми тревогой остаются лишь Одесская, Николаевская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская области страны.

На момент публикации сообщений о взрывах или разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в Тверской области. По сообщению регионального правительства, в результате происшествия никто не пострадал.

До этого взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника.