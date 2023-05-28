В Киеве и нескольких областях Украины слышны взрывы

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Звуки взрывов слышны в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова мэра города Виталия Кличко.

Градоначальник добавил, что информация о взрывах и дальнейшие подробности в данный момент уточняются.

Помимо этого, различные украинские издания также сообщают о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях страны.

Ранее сообщалось, что почти во всех регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги. Так, не затронутыми тревогой остались лишь несколько областей в западной части Украины, а также Одесская и Николаевская области. Позже тревогу также отменили в Харьковской области.

В ночь на 26 мая в Киеве и Киевской области также были слышны звуки взрывов. Помимо этого, взрывы были зафиксированы и в Днепре.