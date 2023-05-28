В Киеве после серии взрывов был разрушен склад в результате пожара

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе города был разрушен склад в результате пожара после произошедшей в Киеве серии взрывов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, его удалось локализовать. Горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Разрушение строительных конструкций при этом фиксируется на общей площади в тысячу квадратных метров.

В ночь на 28 мая воздушная тревога была объявлена практически во всех регионах Украины.

Позже в СМИ появилась информация о взрывах в Киеве и нескольких областях страны.

На момент публикации сирены воздушной тревоги уже отключены по всей территории Украины.