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Официальные делегации из России и Белоруссии не пригласили на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд. Об этом сообщила пресс-служба Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора.

Источник в дипломатических кругах подтвердил РИА Новости эту информацию. По его словам, российское генконсульство в Лейпциге получило соответствующее письмо.

Один из крупнейших нацистских лагерей был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны там уничтожили свыше 76 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад замалчивает очередные факты и имена людей, которые не укладываются в их шаблоны. Президент России также назвал происходящие на Западе события культурой отмены, публичным остракизмом и бойкотированием. Эти события он сравнил с массовой кампанией по уничтожению нацистами Германии неугодной литературы почти 90 лет назад.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

