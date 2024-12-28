Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На фоне продвижения российских сил военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили, что руководство в Киеве, организовав операцию в Курской области, попросту "продало Донбасс". Об этом сообщает "МК" со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Как выяснили журналисты, некоторые украинские военнослужащие, которые осознают масштаб потерь в ходе боев на восточном направлении, начали более открыто задавать вопросы о том, стоило ли того нападение ВСУ на Курскую область.

Так, командир одного из украинских взводов рассказал агентству, что все, на чем в настоящий момент сосредоточены мысли военных, это то, что Киев "просто продал Донбасс". Собеседник СМИ также поделился, что задается вопросом о том, "по какой цене" это произошло.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Ранее западные СМИ также сообщали, что, по мнению американских чиновников, ВСУ могут быть выдавлены из Курской области к весне 2025 года. Они отмечают нехватку живой силы в рядах украинских военных. Кроме того, на фоне скорого прихода в офис избранного президента США Дональда Трампа Киев не может быть уверен в дальнейшем оказании Западом военной помощи.

