США приостановили разведполеты над сектором Газа на время перемирия – Пентагон

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Соединенные Штаты приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время гуманитарной паузы между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя Пентагона Патрика Райдера.

Уточняется, что для данных разведывательных полетов, проводившихся в поддержку военной операции Израиля, ВС США применяли беспилотники.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты в полной мере используют паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи в сектор Газа.

По информации СМИ, гуманитарное перемирие в секторе Газа могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря. Возможное продление перемирия было достигнуто при посредничестве Катара и Египта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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