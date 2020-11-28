Помпео объяснил причины введения новых санкций против российских компаний

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Причиной санкций против России и Китая является намерение предотвратить развитие иранской ракетной программы. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, передает RT.

Ограничения введены в отношении компаний Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, группы "Нилко", известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России.

"Мы ввели санкции <...> за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана", – заявил Помпео.

Данные меры являются ответом на "пагубную деятельность Ирана", считает Госсекретарь.

Ранее сообщалось, что США введут санкции против четырех организаций из РФ и Китая. По версии Вашингтона, эти организации содействуют иранской ядерной программе.

До этого США ввели ограничения против российских компаний "Авиазапчасть", Nilco Group и "Элекон". Отмечалось, что компании нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

