Фото: Москва 24

США намерены ввести санкции против Минобороны РФ, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация Дональда Трампа, следует, что новые меры связаны с ограничениями в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.

В частности, в список могут войти институты "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, два предприятия "Роскосмоса", производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

После введения санкций американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.

Накануне США ввели санкции против российских компаний "Авиазапчасть", Nilco Group и "Элекон". Отмечается, что компании нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В октябре США ввели санкции против Центрального института химии и механики, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. Минфин США указал, что эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а хакеры прощупывали американские объекты.