США ввели санкции против трех организаций из России

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Власти США ввели санкции против российских компаний "Авиазапчасть", Nilco Group и "Элекон". Об этом сообщается на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов.

В опубликованном документе говорится, что компании нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Вместе с компаниями РФ в санкционный список попали две компании из Китая. Срок действия санкций составляет два года.

В октябре США ввели санкции против Центрального института химии и механики, обвинив его в разработке вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. Минфин США указал, что эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а хакеры прощупывали американские объекты.

Позднее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нелегитимными введенные США санкции. Дипломат отметил, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательных операций в киберсфере.

