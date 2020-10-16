В США заявили, что в России уже не на что накладывать санкции

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Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что действующие санкции против России носят практически всеобъемлющий характер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций", – заявил эксперт.

Он отметил, что санкции затронули порядка 300 организаций и олигархов в России, а также были наложены на существующие энергетические компании.

В конце сентября Минфин США ввел новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц. В ведомстве мотивировали данное решение рядом киберпреступлений, вмешательством в выборы американского президента и рядом других нарушений.

