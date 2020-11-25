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США введут санкции против четырех организаций из РФ и Китая. По версии Вашингтона, эти организации содействуют иранской ядерной программе, сообщает Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Ирану и Венесуэле Жлиотта Абрамса.

Он отметил, что данные меры могут принять в ближайшее время.

Накануне США ввели санкции против российских компаний "Авиазапчасть", Nilco Group и "Элекон". Отмечалось, что компании нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

До этого сообщалось, что США намерены ввести санкции против Минобороны РФ, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Ограничения планировалось ввести в отношении 89 китайских и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.