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Власти Соединенных Штатов должны поставить на первое место интересы американского народа и исправить положение в экономике страны, а финансовую нагрузку по спонсированию Киева нужно переложить на Европу, считает экс-сотрудник Белого дома Дуг Бэндоу.

"Когда европейцы выполнят свои обещания сделать значительно больше? Глупый вопрос, ответ – никогда, по крайней мере до тех пор, пока в деле США. <...> Большинство европейцев не чувствуют особой угрозы, несмотря на ужасающие боевые действия, охватившие Украину, и они ожидают, что Америка сделает все необходимое для их защиты", – написал он в статье для The American Conservative.

По мнению Бэндоу, европейские правительства должны проявить инициативу и сделать для поддержки Киева гораздо больше. Вашингтон, по мнению экс-сотрудника Белого дома, должен передать Брюсселю ответственность за сокращение финансовой помощи Украине и начать восстанавливать экономику США.

В своей статье Бэндоу отметил, что в текущем финансовом году дефицит американского бюджета составит 1,4 миллиарда долларов, а госдолг перед населением уже достиг 100% ВВП и приближается к рекордным 106%, установленным в 1946 году после Второй мировой войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в скором времени США предоставят Киеву новый пакет военной помощи. Как сообщали СМИ, речь идет о 275 миллионах долларов. По данным источников, в новый пакет помощи войдут боеприпасы, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Западные страны увеличили финансовую поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев получит от США новый транш военной помощи на 275 млн долларов – СМИ

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