Более 74 тысяч человек переехали из Карабаха в Армению

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения – Новости"

Свыше 74 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом рассказала пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.

Данные приводятся по состоянию на 18:00 (17:00 по московскому времени) 28 сентября.

"Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 74 400 человек, въехали 15 535 транспортных средств. Регистрацию прошли 55 248", – передает РИА Новости ее слова.

Она также уточнила, что временное жилье получили 17 153 беженца.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Люди начали выезжать в Армению в сопровождении российских миротворцев.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.

Населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами республики, после вступления данного указа в силу необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года