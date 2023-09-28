Число вынужденных переселенцев из Карабаха превысило 70 тысяч

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Свыше 70 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха приехали в Армению, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Это данные на 13:00 по московскому времени, уточнила она. Сейчас известно о 70 500 вынужденных переселенцах. В общей сложности в Карабахе проживают порядка 120 тысяч армян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что скоро в Нагорном Карабахе может не остаться армян. Вынужденные переселенцы продолжают покидать регион и приезжать на армянскую территорию.

По словам премьера, Ереван постоянно предупреждал международное сообщество об угрозе этнической чистки. Однако многие государства пытаются отгородиться от этого, подчеркнул он.

Комментируя слова Пашиняна, МИД Азербайджана назвал личным решением отъезд проживающих в Карабахе армян. Ведомство добавило, что это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Министерство также призвало армян Нагорного Карабаха не покидать свои дома, а стать частью азербайджанского общества.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Днем позже Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли не менее 200 человек, более 400 были травмированы. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики