Азербайджанские власти призвали армян остаться в Карабахе

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МИД Азербайджана призвал армян Нагорного Карабаха не покидать свои дома, а стать частью азербайджанского общества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян знает, что отъезд проживающих в Карабахе армян является их личным решением, указали в МИД Азербайджана. Там также уточнили, что это не имеет ничего общего с принудительным перемещением.

"Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества", – говорится в сообщении.

Ранее Пашинян выразил опасение, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе может не остаться армян, они продолжают покидать свои дома. Премьер напомнил, что Ереван регулярно предупреждал международное сообщество об угрозе этнической чистки. Однако многие государства пытаются отгородиться от этого преступления, подчеркнул политик.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Днем позже Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли не менее 200 человек, более 400 были травмированы. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

В общей сложности в Нагорном Карабахе проживают порядка 120 тысяч армян. По последней информации, регион покинули больше 65 тысяч человек.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики