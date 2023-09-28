Вашингтон пытается уйти от ответственности за разрыв торговых связей с РФ – посол Антонов

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Соединенные Штаты хотят снять с себя ответственность за то, что из безумное нагромождение санкционных барьеров привело к обрушению коммерческих связей с Россией. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал слова официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера, который заявил, что США не вынуждают бизнес с помощью санкций прекращать взаимодействие с Россией, особенно в части поставок пищевой продукции и лекарств.

По словам Антонова, из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономоператоры попросту не могут провести платежи за поставки товаров, причем даже за продовольствие и медикаменты. Кроме того, были обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции, отметил посол.

"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки "злостных нарушителей", не идущих на поводу у подстрекателей", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

В заключение Антонов добавил, что даже в подобных условиях некоторые американские компании подтверждают заинтересованность в сохранении своего присутствия на рынке РФ. Москва все еще остается открытой к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству, подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что министерство торговли США повторно продлило экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний Utair, Azur Air и "Аэрофлот". Действие ограничений было продлено на 180 дней.

До этого Минторг США внес в черный список пять компаний из России: ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА.

В американском ведомстве заявили, что эти организации были включены в черный список из-за нарушений экспортного контроля США, включая помощь подсанкционным компаниям.