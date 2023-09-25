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25 сентября, 17:44

Политика

Минфин США исключил из санкционного списка российскую компанию "ОДК-Стар"

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российское предприятие "ОДК-Стар". Это следует из письменного заявления ведомства.

Предприятие единственное в РФ обладает возможностями для разработки и серийного производства систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. С 2020 года функции директора производства выполняет Сергей Попов.

Американская сторона ввела ограничительные меры против предприятия 19 сентября. Вместе с ним под санкции подпали технический центр "Дельта-Аэро" и компания "Аэросила". Причиной для этого в Минфине назвали проведение Россией спецоперации на Украине.

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Сюжет: Санкции
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