В США заявили, что не заставляют бизнес прекращать контакты с Россией

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США не вынуждают бизнес с помощью санкций прекращать взаимодействие с Россией, особенно в части поставок пищевой продукции и лекарств. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

"Существуют разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Мы не хотим, чтобы США вступали в конфликт с народом России", – добавил он.

При этом Миллер отметил, что представителям деловых кругов необходимо самостоятельно решить, нужно ли продолжать вести бизнес в России с учетом различных рисков. Он подчеркнул, что правительство США не пытается оказать давление в этом направлении.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что санкционная политика США приведет к тому, что страны с формирующейся экономикой отвернутся от Штатов. По мнению посла, Вашингтон бьет по собственным долгосрочным целям. Он считает, что развивающиеся экономики смогут увидеть вред от политики США их жизненным интересам.

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