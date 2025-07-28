Трамп заявил о желании сократить 50-дневный срок на договоренность по Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сократить 50-дневный срок, ранее обозначенный им для достижения между РФ и США договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с британским премьером Киром Стармером в Шотландии, передает ТАСС.

"Я сокращу эти 50 дней <...> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет", – сообщил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что США введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликту не будет достигнута через 50 дней.

Однако представитель Госдепа Тэмми Брюс уточнила, что Вашингтон не будет придерживаться этого срока. По ее словам, Соединенные Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений.

При этом Трамп хочет самостоятельно принимать решения о введении антироссийских санкций, отмечала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.