Лавров рассказал, как долго продлится конфликт на Украине

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Чем больше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Ашхабаде.

Он назвал контрпродуктивными и вредными планы США поставлять на Украину системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.

"Подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивна и вредна. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, которая поддерживается западными столицами", – цитирует министра Интерфакс.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что специальная военная операция на Украине проводится по графику. Дипломат подчеркнул, что специальная военная операция включает необходимость защищать российские войска, союзников из Донецкой и Луганской народных республик, а также гражданское население.

По мнению Чижова, если бы ВС РФ взяли за образец Соединенные Штаты и другие западные страны, то к настоящему моменту они прошлись бы по Украине несколько раз "паровым катком". Дипломат подчеркнул, что у России нет и никогда не было намерений захватить украинские территории.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада. Он подчеркнул, что западные страны пытаются подавлять самыми грубыми методами государства, которые проводят самостоятельный курс во внутренней и внешней политике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

