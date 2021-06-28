Экс-премьер Украины дал совет Западу, как не потерять Россию навсегда

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Страны Запада должны оказывать безоговорочную поддержку Украине в ее стремлении в НАТО и ЕС. Именно так, по мнению бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка, в будущем Европа может не потерять Россию.

Он уверен, что вопрос с Киевом до сих пор не решен, поскольку Евросоюз боится провоцировать Москву.

"Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз. <…> Нам необходимо лидерство Запада, чтобы сдержать Россию", – приводит слова Яценюка РИА Новости.

Экс-премьер Украины также раскритиковал идею Германии и Франции провести саммит ЕС совместно с Россией. По мнению Яценюка, соответствующее предложение лидеров этих двух стран привело украинцев "в ярость".

В понедельник, 28 июня, Сергей Лавров отметил, что идея Берлина и Парижа провести совместный саммит Брюсселя и Москвы была "похоронена, не успев родиться" из-за позиции русофобского меньшинства в Европе. Такое мнение глава МИД РФ выразил в статье "О праве, правах и правилах", опубликованной в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить Владимира Путина на саммит с участием ЕС. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Позднее выяснилось, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно этого вопроса. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к такому решению отнеслись с сожалением.