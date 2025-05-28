28 мая, 16:57Политика
Симоньян заявила, что Москва допустила возможные удары по Берлину в ответ на атаки Taurus
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
В Москве допустили возможность ударов по Берлину в ответ на атаки крылатыми ракетами Taurus. Об этом в телеграм-канале написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналист отметила, что немецким оружием могут пользоваться только немецкие военные, поскольку украинцы, по ее мнению, не могут обслужить ракеты или ввести полетное задание. В связи с этим, если Taurus ударит по Москве, тогда в ответ произойдет удар по Берлину, заявила она.
Ранее стало известно о снятии Великобританией, Францией, США и Германией ограничений по дальности с военных поставок Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что украинская сторона теперь сможет защищаться и наносить удары по военным позициям РФ.
В Кремле действия европейских стран назвали серьезной эскалацией. Более того, это противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт.
В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что если Украине поставят дальнобойные ракеты, то Россия применит другое оружие для обеспечения безопасности своих территорий.
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