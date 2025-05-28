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28 мая, 10:10

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Посол РФ Беляев: Швеция поставила Украине серьезные типы вооружений

В РФ заявили о поставляемом из Швеции на Украину оружии

Фото: AP/BAE Systems

Швеция направила Украине с начала спецоперации "серьезные" типы вооружений. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, речь идет о двух самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления, примерно 200 бронетранспортерах, 90 боевых машинах пехоты CV90, 8 артиллерийских системах Archer, танках, гранатометах, катерах, боеприпасах и снаряжениях.

Беляев назвал суммы, которые выделяются Украине из шведского бюджета, колоссальными. Он уточнил, что с начала СВО Киеву было направлено 9,5 миллиарда долларов, из которых примерно 8,2 миллиарда – это исключительно военная помощь.

Глава диппредставительства добавил, что в настоящее время все политические силы Швеции объединились вокруг поддержки Украины и стремления к "нанесению политического, экономического и военного поражения РФ". При этом он указал, что шведское общество одобряет такие действия властей из-за "пропаганды местных СМИ о мнимой российской угрозе".

"Несмотря на весьма неблагоприятные экономические последствия антироссийской политики, изменить эту тенденцию в обозримом будущем будет весьма трудно", – заключил Беляев.

В марте этого года Швеция объявила о выделении военной помощи Украине на 1,6 миллиарда долларов. Министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что данный пакет поддержки стал самым крупнейшим из тех, что были ранее направлены Украине.

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