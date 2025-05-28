Глава МВД Грузии подал в отставку

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Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури, который также занимает должность вице-премьера республики, сообщил о том, что уходит в отставку. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Гомелаури напомнил, что более 10 лет находился на должности главы МВД и Службы госбезопасности Грузии, а также вице-премьера республики. На эту трудоемкую, по его словам, работу он потратил много энергии, поэтому попросил в условиях спокойной обстановки в стране отправить его в отставку.

Теперь, как заявил вице-премьер Грузии, он хочет уделить больше времени своей жене, детям и недавно появившемуся на свет внуку.

Гомелаури в 2014 году был назначен на пост главы грузинского МВД, в 2015-м – на должность главы Службы госбезопасности республики. В 2019-м он вновь стал министром внутренних дел Грузии, а в декабре 2024 года грузинский премьер-министр Ираклий Коабхидзе назначил его вице-премьером.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит из политики. При этом он подчеркнул, что не отправится в оппозицию к нынешней власти.