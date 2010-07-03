Гахария стал новым премьером Грузии

17:03
17:03
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Фото: wikipedia.org/კალისტრატე по лицензии CC BY-SA 4.0
Бывший глава МВД Грузии Георгий Гахария стал премьером страны, сообщает РИА Новости. Его поддержали 98 из 150 депутатов.
"Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", – заявил спикер Арчил Талаквадзе. Таким образом, парламент утвердил нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция в голосовании не участвовала.
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году. В представленном им составе правительства появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, стал министром внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили – министром обороны.
2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил об уходе в отставку. После этого партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост министра внутренних дел Георгия Гахарию. Его кандидатуру представил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили и получил полную поддержку.
Имя Гахарии стало скандальным после июньских протестов в Тбилиси. Тогда спецназ разогнал тысячи митингующих, выступающих против визита российских делегатов в Грузию. Начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии.
Партия "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2012 году. Следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2020 года.
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