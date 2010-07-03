Гахария стал новым премьером Грузии

Бывший глава МВД Грузии Георгий Гахария стал премьером страны, сообщает РИА Новости. Его поддержали 98 из 150 депутатов.

"Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", – заявил спикер Арчил Талаквадзе. Таким образом, парламент утвердил нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция в голосовании не участвовала.

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году. В представленном им составе правительства появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, стал министром внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили – министром обороны.

2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил об уходе в отставку. После этого партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост министра внутренних дел Георгия Гахарию. Его кандидатуру представил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили и получил полную поддержку.

Имя Гахарии стало скандальным после июньских протестов в Тбилиси. Тогда спецназ разогнал тысячи митингующих, выступающих против визита российских делегатов в Грузию. Начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии.

Партия "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2012 году. Следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2020 года.