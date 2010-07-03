Премьер-министр Грузии объявил об отставке

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что уходит в отставку, передает "Интерфакс".

Ожидается, что в ближайшие часы он проведет брифинг и расскажет о причинах своего решения. Кандидатура нового премьера будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии.

"Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно", – заявил лидер парламентского большинства Гиоргий Вольский, добавив, что о будущих кадровых изменениях в составе министров рассуждать пока тоже рано.

До этого СМИ писали, что грузинское правительство возглавит нынешний министр внутренних дел Гиоргий Гахария, а на его место придет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Партия "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2012 году. За это время она сменила трех премьеров. Следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2020 года.