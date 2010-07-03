Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Георгий Гахария

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После ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра Грузии партия "Грузинская мечта" выдвинула на этот пост министра внутренних дел Георгия Гахарию, сообщает РИА Новости.

Его кандидатуру представил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили и получил полную поддержку.

Сам Гахария пообещал вскоре представить парламенту обновленный состав кабмина с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.

Имя Гахарии стало скандальным после июньских протестов в Тбилиси. Тогда спецназ разогнал тысячи митингующих, выступающих против визита российских делегатов в Грузию. Начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии.

Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил об уходе в отставку. До этого СМИ писали, что грузинское правительство возглавит нынешний глава МВД Георгий Гахария, а на его место придет политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили.

Партия "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2012 году. За это время она сменила трех премьеров. Следующие выборы в парламент Грузии намечены на осень 2020 года.