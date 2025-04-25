Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из политики

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-премьер Ираклий Гарибашвили уходит из политики. Об этом он заявил на брифинге, пишет ТАСС.

Гарибашвили отметил, что последнее время "не прекращаются спекуляции о его будущей политической деятельности", поэтому он принял решение "дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы".

При этом бывший премьер страны подчеркнул, что не уйдет в оппозицию к нынешней власти, заявив, что это дезинформация, которую распространяют "отдельные лица". До этого местные СМИ писали, что Гарибашвили может покинуть правящую партию и перейти в оппозицию из-за разногласий с однопартийцами.

Кроме того, в Грузии собираются пересмотреть правила миграции. Власти страны вводят новые основания для выдворения иностранцев и запрета на въезд.