Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 11:43

Политика

Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил об уходе из политики

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-премьер Ираклий Гарибашвили уходит из политики. Об этом он заявил на брифинге, пишет ТАСС.

Гарибашвили отметил, что последнее время "не прекращаются спекуляции о его будущей политической деятельности", поэтому он принял решение "дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы".

При этом бывший премьер страны подчеркнул, что не уйдет в оппозицию к нынешней власти, заявив, что это дезинформация, которую распространяют "отдельные лица". До этого местные СМИ писали, что Гарибашвили может покинуть правящую партию и перейти в оппозицию из-за разногласий с однопартийцами.

Кроме того, в Грузии собираются пересмотреть правила миграции. Власти страны вводят новые основания для выдворения иностранцев и запрета на въезд.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика